Страхотна идея: Варненци искат да "осиновят" градинката около храм "Св. Петка"
©
Благородното намерение и активната гражданска позиция за участие в обновлението на парцела чрез доброволен труд и идеи, е обединило граждани, родители и деца от квартала, СНЦ "Детска къща“, Клуба по спортно и скално катерене "Варнаклийминг“, Туристическо дружество "Родни Балкани“.
"Площадът е важно място за срещи, игра и социални дейности-както за децата, така и за работещите в близост, а и за всички варненци, но в момента пространството е в състояние, което не позволява пълноценното и безопасно ползване“, заявиха представителите на общността, съобщиха от район "Одесос“.
Визията им за облагородяване включва обособяване на кътове за срещи и отмора, поддържане на озеленяването, осъвременяване на детската площадка с естествени материали.
Кметът на района Янислава Шопова приветства идеята и изрази подкрепа за реализация на първото съвместно парково пространство. Инициативата е отворена за включване на граждани и организации, които подкрепят начинанието.
Инициативата за "шефство“ или "осиновяване“ на градинка (зелена площ) в Община Варна е гражданска форма на партньорство, при която граждани, етажна собственост или фирми поемат грижата за облагородяването и поддръжката на конкретно междублоково пространство или зелена площ, общинска собственост.
Как се стартира процедура по осиновяване?
Първо трябва да се уверите, че градинката е общинска собственост. Това може да стане чрез районната администрация ("Одесос“, "Приморски“, "Младост“, "Вл. Варненчик“, "Аспарухово“).
Инициаторите подават заявление до кмета на съответния район или до Община Варна, ОП "Управление на проекти и озеленяване“, с предложение за почистване, озеленяване и облагородяване.
Инициатива "Осинови градинка": Проектът на Камарата на строителите (ОП-Варна) беше представен за първи път в район "Одесос“, насочен към активно гражданско участие.
Разрешение: След одобрение на плана за озеленяване (какви дървета/цветя ще се садят), може да се започне работа.
Какво включва "шефството“?
Почистване: Редовно почистване от отпадъци.
Озеленяване: Засаждане на цветя, храсти, дървета, поддържане на тревни площи.
Благоустрояване: Поставяне на пейки, кошчета за смет (след съгласуване).
Поливане: Осигуряване на вода за растенията.
Ползи от инициативата
Чистота: По-чиста и поддържана градинка пред блока.
Екология: Повече зелени площи и свеж въздух.
Общност: Сплотяване на съседите около добра кауза.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Коцев разговаря със здравния министър за МБАЛ "Св. Анна" – назнач...
20:19 / 04.02.2026
Кметът на Варна Благомир Коцев коментира сагата с Окръжна болница...
21:42 / 03.02.2026
Варна в челната тройка по разрешителни за строеж
16:28 / 03.02.2026
Морски плаж Кабакум - Север е почистен от нефтопродукти
18:52 / 02.02.2026
Жена от Добрич попадна в болницата, след като се блъсна край Лети...
16:46 / 02.02.2026
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.