Предложение за сътрудничество и съвместни действия с район "Одесос“, с цел облагородяване на градинката, където е разположен храмът "Света Петка“, представиха пред кмета на района Янислава Шопова инициатори на идеята.Благородното намерение и активната гражданска позиция за участие в обновлението на парцела чрез доброволен труд и идеи, е обединило граждани, родители и деца от квартала, СНЦ "Детска къща“, Клуба по спортно и скално катерене "Варнаклийминг“, Туристическо дружество "Родни Балкани“."Площадът е важно място за срещи, игра и социални дейности-както за децата, така и за работещите в близост, а и за всички варненци, но в момента пространството е в състояние, което не позволява пълноценното и безопасно ползване“, заявиха представителите на общността, съобщиха от район "Одесос“.Визията им за облагородяване включва обособяване на кътове за срещи и отмора, поддържане на озеленяването, осъвременяване на детската площадка с естествени материали.Кметът на района Янислава Шопова приветства идеята и изрази подкрепа за реализация на първото съвместно парково пространство. Инициативата е отворена за включване на граждани и организации, които подкрепят начинанието.Инициативата за "шефство“ или "осиновяване“ на градинка (зелена площ) в Община Варна е гражданска форма на партньорство, при която граждани, етажна собственост или фирми поемат грижата за облагородяването и поддръжката на конкретно междублоково пространство или зелена площ, общинска собственост.Първо трябва да се уверите, че градинката е общинска собственост. Това може да стане чрез районната администрация ("Одесос“, "Приморски“, "Младост“, "Вл. Варненчик“, "Аспарухово“).Инициаторите подават заявление до кмета на съответния район или до Община Варна, ОП "Управление на проекти и озеленяване“, с предложение за почистване, озеленяване и облагородяване.Инициатива "Осинови градинка": Проектът на Камарата на строителите (ОП-Варна) беше представен за първи път в район "Одесос“, насочен към активно гражданско участие.Разрешение: След одобрение на плана за озеленяване (какви дървета/цветя ще се садят), може да се започне работа.Почистване: Редовно почистване от отпадъци.Озеленяване: Засаждане на цветя, храсти, дървета, поддържане на тревни площи.Благоустрояване: Поставяне на пейки, кошчета за смет (след съгласуване).Поливане: Осигуряване на вода за растенията.Чистота: По-чиста и поддържана градинка пред блока.Екология: Повече зелени площи и свеж въздух.Общност: Сплотяване на съседите около добра кауза.