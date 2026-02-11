По повод Националния празник на Република България – 3 март, Музеят за Нова история на Варна и Учебният музей при РИМ-Варна организират исторически куиз за ученици от гимназиален клас.Тематиката на въпросите ще обхваща периода от Българското средновековие до преврата на 09.09.1944 г. и общи въпроси от историята на Варна. Състезанието ще протече в 3 кръга, като всеки кръг ще има 10 въпроса (9 въпроса с посочване на верен отговор и един отворен въпрос). Участниците ще имат по 20 мин. на кръг за посочване на верните отговори.В играта могат да участват ученици от гимназиален клас в отбори от 3 до 5 души. Срок за заявяване на участие: 20.02.2026 г. Капитанът (или учител) записва своя отбор. Викторината ще се проведе на 27.02.2026 г.Начален час: 16:00 часа, Учебен музей към Регионален исторически музей – Варна. За записване и информация: тел. +359 88 901 3475 или Вайбър, e-mail: trayandimitrov86@gmail.com