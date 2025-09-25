Сподели close
Екипът на АГ болница "Проф. д-р Димитър Стаматов" - Варна порасна с още един член, съобщиха от там:

Нашата любима доц. д-р Симона Анжел д.м. стана майка за втори път! Пожелаваме на малкия Симеон да е здрав и щастлив, да има чудно детство с прекрасното си семейство!

Доц. д-р Симона Анжел е един от любимите лекари на пациентите.

Честито!

От екипа на СБАГАЛ -Варна.