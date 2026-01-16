40 авиокомпании до 61 дестинации, обслужени над 1.8 милиона пътници. Това са цифрите, с които летище Варна изпрати 2025-та.През изминалата година летищата в Бургас и Варна сумарно отбелязаха ръст в трафика от 11% спрямо 2024 г., посрещайки общо 3.7 милиона пътници и обслужвайки над 27 хиляди самолетодвижения на 64 български и чуждестранни авиокомпании, изпълняващи чартърни и редовни полети до повече от 90 дестинации в Европа, Близкия Изток и Северна Африка.Още на 5 август 2025 г. Летище Варна тържествено посрещна своя 1,000,000 пътник за годината, като от летището за цялата година бяха изпълнени полетни програми на 40 авиокомпании до 61 дестинации. Обслужени бяха над 1.8 милиона пътници.Най-много пътници бяха обслужени от топ петте страни: Германия (596 хиляди), България (225 хиляди), Великобритания (151 хиляди), Австрия (145 хиляди) и Полша (142 хиляди). Водещите пет дестинации от Варна бяха: София, Лондон, Виена, Истанбул и Франкфурт. Чартърни и редовни полети до следните нови маршрути бяха изпълнени миналата година: Абу Даби и Линц, както и шест на брой нови за Летище Варна авиокомпании започнаха да летят от/до морския ни аеропорт.Общо 14 159 самолетодвижения бяха обслужени на летището, от които 10 674 редовни и 1 887 чартърни. Най-голям брой чартърни полети са обслужвали следните пет дестинации: Катовице, Варшава, Прага, Берлин и Анталия.Най-натоварените месеци през изминалата година бяха: юли и август, като денят с най-много обслужени пътници – 16 252, бе 12 август. Общо 195 тона карго превоз е бил обработен на летището през годината.Петте авиокомпании, превозили най-много пътници за 2025 г. са: Wizz Air (базирайки втори самолет през април 2025 г. и увеличавайки капацитета на двата самолета от Airbus А320 (180 места) на Airbus А321neo 239 (места)), Bulgaria Air, Turkish Airlines, Austrian Airlines и Electra Airways.“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД изказва своята благодарност на всички свои партньори за доброто сътрудничество през годината и успешно реализираните съвместни проекти, както и на всички свои пътници гости на двете черноморски летища за незабравимите моменти! Летище Бургас и Летище Варна очакват с нетърпение да посрещнат всички тях с още по-богата полетна програма през 2026 г.!