АГ болница – Варна се сдоби с нова модерна лапароскопска и хистероскопска апаратура, която е единствена в Североизточна България.Ендоскопското оборудване ще даде възможност на лекарите за още по-прецизна диагностика и оперативно лечение на пациентките.Апаратурата е закупена от Медицински университет – Варна и вече работи активно, като е изключително полезна, както в хирургичните интервенции, така и в обучението на студенти по медицина и специализанти по Акушерство и гинекология. Осъществена е и първата операция от проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н. и доц. д-р Живко Жеков, д.м.Ръководството на лечебното заведение винаги се старае да бъде на ниво при предоставяне на медицинските си услуги, както при осигуряване на високотехнологични апаратури, така и в повишаване на квалификацията на медицинските екипи.