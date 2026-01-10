Сподели close
"На плажа във Варна забиха колци за домати. Такава тъпотия никога не сме виждали!“, алармират читатели на Varna24.bg.

Сигналът им е за обградено, защото не работи, поради зимните месеци, лятно заведение.

"Не може ли по-елегантна ограда, а не такава селскостопанска. Това е някакъв абсурд“, пишат още нашите читатели и допълват, че в развитите и цивилизовани европейски страни има определени изисквания при такива ситуации, а не художествена самодейност, в кавички, достойна за някоя циганска махала.