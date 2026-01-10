Странни колове шашнаха варненци на плажа
©
Сигналът им е за обградено, защото не работи, поради зимните месеци, лятно заведение.
"Не може ли по-елегантна ограда, а не такава селскостопанска. Това е някакъв абсурд“, пишат още нашите читатели и допълват, че в развитите и цивилизовани европейски страни има определени изисквания при такива ситуации, а не художествена самодейност, в кавички, достойна за някоя циганска махала.
Реклама
Още от категорията
/
Шофьор за проблемите със снегопочистването във Варна: Както видим, че е заледено и като дойде баирът, как да продължиш
10:19
Шофьори: Всичко е лед!
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Българското дипломатическо дружество с остра критика към ЕК и ЕП
21:17 / 08.01.2026
Васил Пандов обвърза хранителния картел с основния свидетел по де...
15:08 / 08.01.2026
Ето колко в евро взимат от днес пенсионерите
09:05 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.