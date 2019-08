Street food & Art Festival с вкусна и атрактивна програма и днес в Морската градина

© Атрактивна и вкусна програма очаква посетителите и днес на второто варненско издание на Street food & Art Festival, което се провежда пред Аквариума в Морската градина на Варна. Ето какво съобщават организаторите за изненадите днес:



Най-малкият диджей в България – DJ NIKITA, ще озвучава фестивалната ни зона с много electro swing, funk, groove, funk re-make!



Можете да го чуете и в трите фестивални дни – той ще се погрижи програмата ни да е аранжирана с много настроение!



Кулинарно състезание с любимите на всички ни палачинки. Ако обичате палачинки колкото и ние – предизвикваме ви да ни покажете колко можете да изядете!



Местата за състезанието са ограничени – записването е на място!



Училище Феникс – Кулинарна работилница: Ще готвим вкусно, здравословно, интересно! Да творим и да се забавляваме е лесно! Ела ни помогни и сладичко хапни! Заедно можем повече!



Кулинарна демонстрация на Махмуд Албироми (Кувейт)Махмуд Албироми е роден Кувейт, но живее в България от 27 години. Гражданин на света, който може да се справи с всяко кулинарно предизвикателство. "Умея да готвя почти всичко от световната кухня, защото всяка държава ми е на сърце!“ – споделя Махмуд.



Това го прави и един от забележителните участници в MasterChef. А на фестивала ни във Варна ще ни разкаже за някои от тънкостите на ориенталската кухня.



Проект Just Do One e проект за вършене на малки, спонтанни добрини. В детския модул на фестивала децата ще се срещнат с доброволци в този проект и заедно ще сътворят малки добрини, с които да зарадват готвачи, сладкари или сервитьори в любимите си заведения.



Кулинарна работилница "Виетнамска кухня“, водена от професионалистите на Кулинарен институт – Варна. Ако имате желание да обогатите кулинарните си умения с тънкостите на виетнамската кухня, включете се във вкусната ни работилница! Записването е на място – местата са ограничени!



Кулинарна демонстрация на Август Попов. Август Попов е актьор, но и известен кулинар. Роден е през1967 г. в Ямбол. Завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Стефан Данаилов. Участва в различни телевизионни програми – Студенсткото предаване "КУ-КУ", "Коктейлите на Влади", "Пирон" и др. Освен актьорската дейност, Август има и отлична музикална култура, което е предпоставка за участието му в над 60 концерта в България. Но кулинарните му страсти го правят част от програмата на фестивала ни – не го пропускайте!



SMARTY KIDS – ментална аритметика: Посещавайки кътчето на SmartyKids, децата ще имат страхотната възможност да се докоснат до приключенския свят на менталната аритметика. Те ще се запознаят със специалното сметало "абакус“.



На него възпитаниците на центровете се учат да събират,



изваждат, умножават и делят от едноцифрени до многоцифрени числа още в ранна възраст (4-12 г.)! Освен това, ще могат да се включат в много забавни игри, представени от SmartyKids.



SmartyKids е франчайз компания за детски образователни центрове по ментална аритметика. Менталната аритметика е методика за хармонично развитие на



детето с помощта на специални упражнения с абакус и практика за по-бързо устно смятане.



Ползите от изучаване на ментална аритметика са: Увеличава се скоростта на



възприемане на информация. Развива се фотографската памет. Работи творческото мислене. Повишава се концентрацията. Развива се аналитичното мислене. Децата стават самостоятелни и уверени в себе си.



По време на занятията у детето протича важно за неговото развитие активиране на мозъка вследствие на едновременна работа на двете полукълба при смятане. Тя спомага да се подобри паметта и реакцията, да се формира логическо мислене и децата да се научат да се концентрират лесно.



За да бъде обучението интересно за детето, педагозите от развиващия център редуват интелектуалното натоварване с видео-анимация и подвижни игри.



За SMARTY- KIDS: "Методиката SMARTY KIDS включва най-добрите изпитани световни практики на преподаване в областта на менталната аритметика.



Ние се стремим да направим процеса на обучение толкова увлекателен, че детето да се отдаде на играта. Всички преподаватели в SmartyKids са преминали обучение и атестиране в централния офис на фирмата.



Измерваме и проследяваме процеса на развитие на висшите психически функции при детето. Ние разработихме удобна система от лични кабинети на ученика и преподавателя. Ние не поставяме всички деца под общ знаменател, затова за всяко дете се съставя индивидуален план на обучение.“



А специално за фестивала SMARTY-KIDS ще измислят специални и интересни уроци, които демонстрират метода на работа.



Посетителите ще могат да се насладят и на концерта на Милица Гладнишка с участието на Васил Спасов (пиано).



Милица Гладнишка е актриса и джаз певица. Завършила е НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност Актьорско майсторство за куклен театър.



Атракция в програмата е и пастата от червен боб. Сентаро управлява малка пекарна, която продава основно дораякис – тестени изделия, пълнени с паста от червен боб. Възрастна, но странна дама на име Токуе предлага да помага в кухнята и Сентаро я наема, очарован от рецептата й за паста от червен боб. Скоро разбира, че не е сбъркал и тайната й рецепта става причина бизнесът му да процъфтява все повече.