Административен съд – Варна даде ход на делото образувано по жалба на Сдружение "Варна диша“, Сдружение "Български алианс за достоен живот“ и Политическа партия "Зелено движение“.Делото е против Решение № ВА-2/ПР/2025 г. на Директора на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Изграждане на международен и конгресен център“ в УПИ ХІХ-1006, кв.1, идентичен с ПИ 10135.2536.1036.Съдът насрочи разглеждането на делото в открито съдебно заседание за 4 февруари 2026 г. в 13:30 ч.