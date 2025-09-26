Строителна ограда падна на сантиметри до момче, на видима възраст 8-9 години, което се изплаши много и буквално си плю в пазвата. Това пишат читатели на, които изпратиха снимката и алармираха за проблема.Хората обясняват, че инцидентът, който за щастие се е разминал само с уплаха, е станал преди няколко дни в района до Колежа по туризъм във Варна. Оградата опасва някакви изоставени стари сгради.Хората пишат, че в предстоящия есенен и зимен период такива инциденти ще се увеличат, тъй като поривите на вятъра може да отскубнат различни не добре обезопасени ламаринени огради.Настояват компетентните органи да излязат на терен из града и да заострат своето внимание точно към строежи, изоставени обекти и прочие, за да не се стигне до някакъв по-сериозен инцидент.