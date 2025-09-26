ЗАРЕЖДАНЕ...
Строителна ограда падна до дете във Варна!
Хората обясняват, че инцидентът, който за щастие се е разминал само с уплаха, е станал преди няколко дни в района до Колежа по туризъм във Варна. Оградата опасва някакви изоставени стари сгради.
Хората пишат, че в предстоящия есенен и зимен период такива инциденти ще се увеличат, тъй като поривите на вятъра може да отскубнат различни не добре обезопасени ламаринени огради.
Настояват компетентните органи да излязат на терен из града и да заострат своето внимание точно към строежи, изоставени обекти и прочие, за да не се стигне до някакъв по-сериозен инцидент.
