Подробен устройствен план и План за регулация и застрояване на два имота в непосредствена близост до Хуманитарната гимназия, одобри комисията по архитектура към местния парламент, предаде репортер на Moreto.net.Терените се намират между ул. "Георги Бенковски“, ул. "Атанас Георгиев“ и ул. "Хаджи Стамат Сидеров“.Става въпрос за площ над 600 квадрата. Според плановете следва на място да бъде построена 5-етажна жилищна сграда.