Строят три нови важни сгради за Варна
По нейни данни, проектът предвижда изграждане на две къщи за резидентна грижа за пълнолетни хора с интелектуални затруднения – всяка с по 15 места, и Център за специализирана подкрепа за хора с увреждания и техните семейства с капацитет 30 места. Целта е да се осигури по-добро качество на живот и реални възможности за социално включване на потребителите на тези услуги.
И трите обекта ще се намират в ж.к. "Възраждане“ – IV микрорайон, върху общински терен. Вече са обявени две обществени поръчки - за строителството и за строителния надзор.
Община Варна спира административното производство по проекта за строеж в землището на кв. "Галата"
