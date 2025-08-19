Три нови сгради за социални и интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат изградени във Варна по проект на общината, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта е около 4,38 млн. лв., като срокът за изпълнение е до края на юни 2026 г. Това съобщи заместник-кметът по здравеопазване и социални дейности Снежана Апостолова.По нейни данни, проектът предвижда изграждане на две къщи за резидентна грижа за пълнолетни хора с интелектуални затруднения – всяка с по 15 места, и Център за специализирана подкрепа за хора с увреждания и техните семейства с капацитет 30 места. Целта е да се осигури по-добро качество на живот и реални възможности за социално включване на потребителите на тези услуги.И трите обекта ще се намират в ж.к. "Възраждане“ – IV микрорайон, върху общински терен. Вече са обявени две обществени поръчки - за строителството и за строителния надзор.