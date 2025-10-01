Студентът по медицина от англоезичната програма на МУ-Варна Марк Шнайдер бе удостоен с първа награда за представянето на най-доброто резюме по темата Paraganglioma mimicking a Vestibular Schwannoma - case report and review of the literature, като първи автор, на Петия световен конгрес по неврохирургия за студенти по медицина и специализанти.Събитието се проведе в Порто, Португалия в периода 25.-27.09. 2025 г.За първи път конгресът разширява визията си, за да включи специализирана програма за специализанти по неврохирургия, като свързва ранния медицински интерес със специализираното обучение в единен, обединен форум. На фона на вечната красота и духа на Порто, движен от иновации, тазгодишното събитие се фокусира около мотото: "Стремеж към съвършенство: Трансформиране на бъдещето на неврохирургията“.