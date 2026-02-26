Студент на ТУ-Варна получи награда на името на Джон Атанасов
Наградата се присъжда на млади таланти с изключителни академични и практически постижения и е признание за високи резултати, иновативно мислене и активен принос в развитието на технологичната среда в България.
Виктор е възпитаник на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон“ – Варна, която завършва с отличен успех през 2021 г. Още като ученик участва в международната програма на НАСА International Astronomical Search Collaboration, където неговият екип открива астероид – 2020 US13, официално регистриран от организацията.
Като студент в ТУ – Варна той успешно съчетава академичното си развитие с активна извънаудиторна дейност. Освен обучението си в специалност "Изкуствен интелект“, Виктор следва и допълнителна квалификация "Учител по информатика и професионална подготовка“. Той е активен член на студентската медия "TU on Air“ и на клуб "Creative Code“, а понастоящем е и председател на Студентския съвет към университета.
В рамките на обучението си Виктор участва в редица национални и международни хакатони, като печели първо място в четири от тях, включително два национални хакатона на M-CODELAB и хакатона на WWF България в програмата Panda Labs Gen II. Той достига и до Топ 10 на европейския хакатон Open Sea Lab 3.0, организиран от EMODnet. Сред разработваните от него проекти са Smart Varna – AI платформа за граждански сигнали към Община Варна, и Unita BG – информационна платформа за българските университети.
Носител е на Наградата на ректора за най-активен студент на ТУ-Варна за 2024 г. и 2025 г., на поименната студентска награда на Община Варна в област "Технически науки“, на второ място в националното състезание "Талант на годината 2024“ и на трето място в националния приз "Студент на годината 2023“. Притежава над 40 сертификата от международни организации, сред които Google, Oracle Academy, IBM и Atlassian.
Професионалният му опит включва преподавателска дейност в международен образователен франчайз за дигитални умения и работа като софтуерен разработчик в международна компания. Активен е и в редица доброволчески, културни и младежки инициативи.
Отличието на Фондация "Еврика“ е поредното признание за изключителните му постижения и за високото ниво на подготовка в Технически университет – Варна. Успехът на Виктор Иванов е повод за гордост за цялата академична общност и ярък пример за това как талантът, постоянството и активната позиция водят до национално признание.
