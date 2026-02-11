Студентът от специалност "Право" Александър Дуков от Варненския свободен университет представи България в ролята на министър-председател по време на престижното студентско събитие ConSIMium в Брюксел. ConSIMium е симулация на вземане на решения на всички нива в Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет и се организира от Генералния секретариат на Съвета на ЕС.За четвърта поредна година студенти от ВСУ "Черноризец Храбър“ станаха част от българския национален студентски отбор в симулационното преживяване, провеждащо се в Съвета на ЕС. В инициативата участват над 160 студенти от 27-те държави членки на Европейския съюз.Участниците преминаха през ускорен курс по създаване на европейски политики, като в рамките на два дни националните отбори от по шестима студенти участваха в две симулативни заседания на Европейския съвет и серия от заседания на всички нива на Съвета на ЕС. В хода на разискванията те защитаваха националните позиции по предложения за законодателни актове на Европейската комисия.В ролята на вземащи решения в националния отбор на България тази година бяха двама представители на Варненския свободен университет – четвъртокурсникът в специалност "Право“ Александър Дуков, който влезе в ролята на министър-председател, и Мария Кафедзи – втори курс в специалност "Международен бизнес“, която беше национален експерт.Александър Дуков е заместник-председател на Клуба на юриста "Проф. Тамара Хинова“ към Студентския съвет на Варненския свободен университет. Той е активен участник в Кръжока по гражданскоправни науки и член на Правната клиника към Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър“. Александър изготви становище от името на Студентския съвет и Клуба на юриста относно Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, което представи на заседание на Комисията по въпросите на младежта и спорта, проведено на 25 юни 2025 г. в Народното събрание. Впоследствие бяха приети промени в полза на студентите за намаляване на лихвения процент по студентското кредитиране. Той е възпитаник на Езикова гимназия "Гео Милев“ в Добрич с профилирано изучаване на немски и английски език и притежава бакалавърска степен по "Мениджмънт“, с магистратура по "Счетоводство и контрол“.Мария Кафедзи е второкурсничка в специалност "Международен бизнес“ с обучение на английски език, във ВСУ "Черноризец Храбър“. Тя владее отлично гръцки, английски и испански. Мария е член на Студентския съвет към Варненския свободен университет и на вътрешната одитна комисия на Факултет "Социални, стопански и компютърни науки“. Участва в програма "Еразъм+“ и в инициативи, свързани с човешките права.В националната студентска делегация тази година влязоха и по двама студенти от Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и Икономическия университет – Варна. В ролята на министър беше Ивайло Тодоров от специалност "Международни икономически отношения“ в Икономически университет – Варна. Той притежава международна диплома от "Алианс Франсез“ и е лауреат на конференция по европейска интеграция. Посланик на страната беше Василена Узунова от специалност "Европеистика“ в Софийския университет, която е член на Клуба по европеистика към университета. Състудентът ѝ от специалност "Публична администрация“ Динко Чавдаров също беше национален експерт. Той е секретар на Клуба по публична администрация към Студентския съвет на СУ. В ролята на журналист беше Анна Динева от специалност "Международни икономически отношения“ в Икономически университет – Варна.Координатор на националния отбор на България беше доц. Елисавета Калинова – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет и преподавател по "Право на ЕС“.По време на симулацията българският студентски национален отбор впечатли участниците със сериозна подготовка и изявена дипломатичност в усилията за постигане на съгласие между държавите членки, както и с многообразието на използвани чужди езици, на които се водеха преговорите.Делегациите участваха в различни работни групи на национални експерти и посланици (Корепер – Комитет на постоянните представители) преди симулацията на среща на министрите, където се договаря постигането на компромис. Успоредно се провеждаха и симулационни срещи на лидерите на държавите членки на ЕС.Тази година участниците в събитието се срещнаха с Херман ван Ромпой – председател на Европейския съвет в периода 2009–2014 г. и министър-председател на Белгия в периода 2008–2009 г. Предизвикателство за студентите беше да "влязат в обувките“ на вземащите решения в обсъждания на няколко нива в Съвета в областта на международната търговия. Срещите се ръководеха от представителите на Кипър, които към момента изпълняват ротационното председателство на Съвета.Членовете на националния отбор получиха награди и сертификати за своето участие. Програмата включи и посещение в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.Обогатени с опит и емоции от сътрудничеството със студенти от други европейски университети, както и с впечатления от белгийската столица, участниците споделиха удовлетворение от участието си в проекта и увереност в бъдещето на Европа.