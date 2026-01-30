Тодор Тачев, студент четвърти курс в специалност "Военен лекар“ в МУ – Варна и ВВМУ "Никола Вапцаров“, получи специалната награда на името на Академик Методи Попов на фондация "Еврика“. Отличието е за постижения в областта на медицината и биологията и е поредно признание за неговите успехи.Фондацията раздаде традиционните си годишни отличия за най-добър млад учен, мениджър, изобретател и фермер за 2025 г. на тържествена церемония в столицата.Тодор Тачев благодари от името на стипендиантите за високото признание, като подчерта, че това е само стъпка от стълбицата, по която вървят нагоре. "Трудът, който полагаме ежедневно, се възнаграждава. Но ние трябва да сме разноцветни, като едно колибри, а не черно-бели в съвременното общество. Живеем за другите, като живеем за България и за да я направим по-научно превъзхождаща държава“, подчерта курсант Тачев.