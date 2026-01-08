В София се състоя церемонията по връчване на годишните стипендии на Български фармацевтичен съюз (БФС). Сред отличените бяха 2-ма студенти на МУ-Варна, специалност "Фармация“ - Тея Бонева, IV курс и Светлин Славов, IV курс. Наградата е признание за техните постижения и ценен стимул за бъдещото им развитие. Отличените студенти изказаха признателността си на преподавателите от Медицински университет-Варна за подкрепата, за съдействието за участие в научни форуми и номинирането за наградата.Инициативата за връчване на годишните стипендии на БФС стартира през 2014 г. и има за цел да насърчава и подпомага талантливи млади фармацевти в академичния и професионалния им път. Кандидатите се оценяват от петчленна комисия въз основа на академичен успех за предходната година, проявен интерес към фармацевтичната наука, препоръки от преподаватели и мотивация за развитие в професията.