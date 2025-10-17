Студентите от първия випуск на специалност "Национална и регионална морска сигурност“ (IV курс) на Морско училище доказаха, че са готови за реални предизвикателства: в рамките на симулационния тренинг "Ситуационен щит“ те влязоха в ролята на истински лидери в кризисна ситуация – с решения, координация и комуникация под натиск, каквито се изискват в професионалната практика на сигурността и управлението.В рамките на няколко часа те се превърнаха в кметове, областни управители, военни, медици, журналисти, доброволци – и заедно управляваха динамична криза: наводнение, химическо замърсяване, напрежение сред населението и дезинформация в социалните мрежи. Една ситуация. Десет институции. Без право на грешка.