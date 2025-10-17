ЗАРЕЖДАНЕ...
Студенти от ИУ-Варна с важна среща в Районния съд
Съдебният администратор Деляна Янкова запозна студентите с характерните особености в дейността на третия по големина първоинстанционен съд в страната, представи структурата и числения състав на администрацията, като акцентира на задълженията и отговорностите съобразно длъжностните характеристики на служителите от специализираната и общата администрация. Тя им даде полезни практически насоки при евентуално кандидатстване занапред в конкурси за подбор на персонал в съдебната система, като подчерта, че от значение за успешната им професионална реализация в бъдеще е личната им мотивираност и ангажираност за по-добра образователно-практическа подготовка.
Доколкото Икономическия университет във Варна е първото висше училище в страната, което започна да подготвя студенти в бакалавърска степен по специалността "Съдебна администрация“, и в изпълнение на договора за сътрудничество с Районен съд – Варна, подобни инициативи за тематични срещи между теорията и практиката ще продължат да се организират регулярно.
