Срещата на съдебния администратор на Варненския районен съд Деляна Янкова с четвъртокурсници от специалността "Съдебна администрация“ бе в рамките на традиционно организираните през последните години образователни инициативи, провеждани съгласно договор за сътрудничество между университета и съда. Групата студенти, водени от преподавателя си по изучаваната дисциплина "Организация на съдебната администрация“ – гл. ас. д-р Диана Димитрова, имаха възможност да поставят конкретни въпроси и да получат адекватен отговор на питанията си относно практическите аспекти, механизмите на взаимодействие, обучение и работа в екип при колектив със значителен числен състав и широк възрастов диапазон.Съдебният администратор Деляна Янкова запозна студентите с характерните особености в дейността на третия по големина първоинстанционен съд в страната, представи структурата и числения състав на администрацията, като акцентира на задълженията и отговорностите съобразно длъжностните характеристики на служителите от специализираната и общата администрация. Тя им даде полезни практически насоки при евентуално кандидатстване занапред в конкурси за подбор на персонал в съдебната система, като подчерта, че от значение за успешната им професионална реализация в бъдеще е личната им мотивираност и ангажираност за по-добра образователно-практическа подготовка.Доколкото Икономическия университет във Варна е първото висше училище в страната, което започна да подготвя студенти в бакалавърска степен по специалността "Съдебна администрация“, и в изпълнение на договора за сътрудничество с Районен съд – Варна, подобни инициативи за тематични срещи между теорията и практиката ще продължат да се организират регулярно.