Студенти от МУ-Варна впечатлиха с програма на фестивала "Море и здраве"

© Кметът на район "Одесос“ Янислава Шопова аплодира артистичната програма на студенти-таланти от МУ-Варна вчера на сцена "Раковина“, част от традиционния за Факултета по обществено здравеопазване фестивал "Море и здраве“. В рамките на фестивала се проведе доброволческа акция-студенти почистиха централния плаж с подкрепата на район "Одесос“.



Събитието се провежда за 11-и път и обединява студенти, докторанти, млади учени, преподаватели и варненската общественост. И тази година, то бе посветено на "Европейския ден на морето в моята страна“ като част от международните активности на факултета в ежегодните инициативи за Европейския ден на морето на Европейската комисия.



Надсловът "Вълни от знание – път към бъдещето“ за 2025 година съответства и на темата на последния ден от Европейската седмица на общественото здраве: "Next generation: Public health of today and tomorrow“.



Фестивалът “Море и здраве “ се провежда под егидата на проф. д-р Димитър Райков, д. м. н. - Ректор на МУ-Варна, който вчера връчи тържествено Купата на Ректора на отличилите се студенти.