Студенти от ТУ-Варна се включиха в проект, ръководен от NASA

© Студенти от Технически университет – Варна стартираха участие в престижния международен проект Simulation Exploration Experience (SEE) 2025, ръководен от NASA и Simulation Interoperability Standards Organization (SISO). SEE е образователна програма, която предоставя на студенти от цял свят възможност за разработване на разпределени симулации (distributed simulation), фокусирани върху космически изследвания. Тя обединява студенти, индустрия, професионални асоциации и преподаватели в съвместно моделиране и симулационно обучение.



Проектът SEE 2025 предизвиква студентите да разработят модели на концепции за устойчива база в близост до лунния южен полюс, която да служи като център за бъдещи мисии. Това включва изграждане на ключова инфраструктура като енергийни системи, местообитания, лаборатории и космическо пристанище. Освен това, участниците разработват методи за използване на местни ресурси с цел производство на гориво и строителни материали, необходими за дългосрочно човешко присъствие на Луната и бъдещи мисии към Марс.



SEE обединява екипи от университети по целия свят, включително University of Central Florida, George Mason University, University of California LA, Texas A&M University, Brunel University of London, Université Catholique de Lille, University of Calabria и други. Българските студенти участват с подкрепата на Българската асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ, която е официален партньор на инициативата.



Технически университет – Варна е представен от студентите Йордан Симеонов (СИТ, 3 курс), Димитър Христов (КСТ, 3 курс) и Ян Дилян Попов (РМ, 3 курс). Те работят под ръководството на доц. д-р Айдън Хакъ и доц. д-р Гергана Спасова от катедра Компютърни науки и технологии.



По време на проекта участниците усъвършенстват уменията си в 3D моделиране, софтуерно програмиране, работа в разпределени симулации, управление на екипи и международно сътрудничество. Те могат да се включат в три нива на участие: наблюдатели (посещават сесии, следят напредъка и подготвят концепции за включване в симулацията), пасивни участници (проектиране на системи) и активни участници (създаване на симулации, които взаимодействат с останалите екипи).



Участието на ТУ-Варна в SEE 2025 е значима стъпка в развитието на студентите и университета, като предоставя възможности за обучение и работа в международна среда, съобразена със съвременните изисквания в областта на космическите технологии и симулациите. Чрез този проект студентите не само придобиват практически умения, но и имат възможност да работят с водещи специалисти от NASA и други престижни научни институции.