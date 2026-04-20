В рамките на активното сътрудничество между Икономически университет – Варна и Административен съд – Варна, студенти от трети курс на специалностите "Съдебна администрация“ и "Счетоводство и одит“ проведоха интензивни практически занятия в реална съдебна среда.

Посещението имаше за цел да запознае бъдещите специалисти с детайлите на съдебния процес и да им даде възможност да съпоставят теоретичните знания, придобити в университета, с тяхното пряко приложение в работните процеси на съдебната институция.

Студентите проведоха дискусии със съдия Марияна Ширванян и зам.-председателя на съда съдия Янка Ганчева, които споделиха ценен опит относно спецификата на административното правосъдие. По време на срещите бяха разгледани ключови теми от трудовото и осигурителното право, както и практически казуси, свързани със спорове с държавни институции.

Младите хора от специалност "Съдебна администрация“ се запознаха отблизо с организацията на работата на съдебните служители, като научиха повече за високите изисквания за прозрачност, етика и професионализъм при воденето на протоколите и деловодната дейност.

В рамките на визитите третокурсниците присъстваха на открити съдебни заседания, където проследиха динамиката на процеса и взаимодействието между страните в залата. Съдиите акцентираха върху значението на защитата на конституционните права и насърчиха студентите към амбиция и постоянство в бъдещата им професионална реализация в структурите на съдебната система и финансовия сектор. Посещението завърши с покана към младежите да посещават публичните заседания на съда и в бъдеще, за да продължат да изграждат своя практически поглед върху институционалния ред в държавата.