Студенти от техническия университет във Варна разработиха ново приложение, което да насочи вниманието към екологичните проблеми и да помогне за тяхното разрешаване.Основната идея на приложението е да събира сигнали от хората, като по този начин да предоставя актуална информация за състоянието на морската вода. Така на практика благодарение на сигналите и докладите, в реално време можем да научим за замърсявания по крайбрежието или пък за други нетипични явления. Платформата е активна едва от няколко месеца, но в нея вече са се регистрирали потребители от цял свят.Стелиана и Иван изучават "Изкуствен интелект" в Техническия университет във Варна."Учим за различни неща, които са полезни в сферата - невронни мрежи, има и математика, електроника", разказва пред NOVA Стелиана Калева.Но двамата с Иван обичат и природата, а това ги кара да създадат приложение, което да насочи вниманието към екологията."Първоначално идеята беше дадена от университета и понеже ние решихме, че тази идея си заслужава да бъде направена и можехме да я реализираме, го направихме", казва Иван Мирчев.И така се ражда платформата I SEE SEA или "Аз виждам морето", a чрез нея, всеки от нас може да подаде сигнал."Студентите разработиха приложението изцяло самостоятелно. Всеки може да го инсталира на телефона си, след което да се регистрира. Регистрацията означава, че потребителя има право да подава сигнали. Сигналът обикновено включва информация за локацията, снимка и някакво текстово съобщение. За някои от категориите може да бъде избрана от меню съответната информация и да бъде подадена по бързо. Но отнема минутки регистрацията, а подаването на сигнал отнема секунди, буквално", казва проф. Тодор Ганчев, преподавател в ТУ – Варна.Благодарение на сигналите, получаваме актуална информация за чистотата на морската вода по крайбрежието или пък за по-необичайни явления."Могат да се правят доклади на различни тематики, като имаме струпване на медузи, метеорологични условия, екстремни условия", казва Стелиана Калева."Приложението служи като един своеобразен сензор, който допълва всичко останало, което събираме като информация", обяснява проф. Тодор Ганчев."Във Варна беше протекъл мазут преди няколко месеца, като беше докладвано от няколко човека, не само от един", допълва Иван Мирчев.В платформата обаче хората сигнализират и за положителни неща, за да знаем къде да отидем на плаж например."Стига да има потребители, които са направили доклад, че времето е хубаво и е чисто на плажа", обяснява Стелиана.Въпреки че приложението е активно едва от няколко месеца, в него вече са се регистрирали потребители и от чужбина, а създателите се надяват платформата да направи света по-добро място."От една страна помага да подобрим нашия света, в който живеем, и да повишим качеството на живот. От друга страна информацията попада при органите, които оценяват риска", обясни проф. Тодор Ганчев."Ако всеки гражданин изпълнява своите задължения и иска да допринася за приложението - да, със сигурност ще направи света по-добър", казва Иван Мирчев.