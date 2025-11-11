Студенти от специалност "Графичен дизайн“ на Варненския свободен университет представиха изложба в Социалнокултурния център "Жан Вагнер“ в град Мюлуз, Франция. Събитието е част от проекта "Пресичащи се погледи, споделени пътища“, който насърчава млади творци от различни култури да използват изкуството като език на взаимното разбиране и толерантност.В изложбата бяха представени тематични серии от илюстрации, вдъхновени от съвременната българска литература – "Пъстри приказалки“ по детската книга на Мая Дългъчева и "11 опита за определение“ от стихосбирката "Лапидариум“ на Георги Господинов. Творбите са създадени в рамките на учебния процес и селектирани от жури в състав проф. Валери Чакалов, доц. д-р Виктор Петков и доц. д-р Капка Манасиева – преподаватели в катедра "Изкуства“ на ВСУ "Черноризец Храбър“.Свои творби представиха студентите Адриана Агарунова, Алиса Джелил, Анастасия Максимова, Десислава Калева, Йоанна Христова, Любомира Димитрова, Магдалена Гачовска, Мила Генова, Моника Цветанова, Петър Цветков и Тодор Стойчев.Победителите в селекцията – Йоанна Христова, Петър Цветков и Адриана Агарунова – бяха отличени с възможността да пътуват до Франция и да водят творчески работилници с младежи от различни етнически групи и възрасти. Темите на ателиетата – "Дизайн на герои“, "Национална кухня“ и "Пиксел Арт“ – провокираха участниците да изразят своите идеи за културно многообразие чрез визуалния език на изкуството. Студентите бяха водени от преподавателите проф. д-р Валери Чакалов и доц. д-р Виктор Петков.Проектът "Пресичащи се погледи, споделени пътища“ обединява млади хора, включително и от семейства на имигранти, и ги насърчава чрез творчество да изследват темите за културното многообразие.