Студенти от Варненския свободен университет с изложба във Франция
В изложбата бяха представени тематични серии от илюстрации, вдъхновени от съвременната българска литература – "Пъстри приказалки“ по детската книга на Мая Дългъчева и "11 опита за определение“ от стихосбирката "Лапидариум“ на Георги Господинов. Творбите са създадени в рамките на учебния процес и селектирани от жури в състав проф. Валери Чакалов, доц. д-р Виктор Петков и доц. д-р Капка Манасиева – преподаватели в катедра "Изкуства“ на ВСУ "Черноризец Храбър“.
Свои творби представиха студентите Адриана Агарунова, Алиса Джелил, Анастасия Максимова, Десислава Калева, Йоанна Христова, Любомира Димитрова, Магдалена Гачовска, Мила Генова, Моника Цветанова, Петър Цветков и Тодор Стойчев.
Победителите в селекцията – Йоанна Христова, Петър Цветков и Адриана Агарунова – бяха отличени с възможността да пътуват до Франция и да водят творчески работилници с младежи от различни етнически групи и възрасти. Темите на ателиетата – "Дизайн на герои“, "Национална кухня“ и "Пиксел Арт“ – провокираха участниците да изразят своите идеи за културно многообразие чрез визуалния език на изкуството. Студентите бяха водени от преподавателите проф. д-р Валери Чакалов и доц. д-р Виктор Петков.
Проектът "Пресичащи се погледи, споделени пътища“ обединява млади хора, включително и от семейства на имигранти, и ги насърчава чрез творчество да изследват темите за културното многообразие.
Стела Николова: Не може да си позволим да чакаме държавата да показва мижав интерес към град Варна
