© ВСУ виж галерията Клуб "Еклектика" към Студентския съвет на Варненския свободен университет събра 1102 лева от първата си благотворителна инициатива "Баба Марта с кауза". Приходите от базара бяха дарени на 1 март 2024 г. на Дома за медико-социални грижи за деца във варненския квартал "Виница", съобщават от пресцентъра на Варненския свободен университет.



Базарът продължи от 23 февруари до 1 март 2024 г. в университета и на още три локации във Варна - Социалната чайна, The Center World и AMAKids Варна, където се продаваха ръчно изработени от студентите мартеници, накити, чанти и портмонета от рециклирани материали. Това не само показа творческите способности на студентите, но изрази позицията на клуб "Еклектика" към устойчивостта на материалите за съвременно изкуство, традициите и културата. На всички локации бяха поставени кутии за дарения, с които посетителите да подкрепят каузата.



Клуб "Еклектика" обединява талантливи студенти от Архитектурния факултет на Варненския свободен университет, които творят в областта на дизайна, модата, изобразителното изкуство и литературата. Част от членовете бяха отличени с грамота "Златно сърце" за доброволчество.



Сърцатото семейство на ВСУ "Черноризец Храбър" показа за пореден път своята готовност за съпричастност и подкрепа на благородни инициативи. От своя страна Студентският съвет изрази искрена благодарност към Академичното ръководство на университета, Социалната чайна, танцовото училище The Center World, академия AMAKids Варна и рекламната агенция New Art за подкрепата и съдействието им в организирането на събитието.