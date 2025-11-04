Малка се оказа съдебната зала на Наказателно отделение в Окръжен съд – Варна, за да побере над 50 студенти – редовно и задочно обучение в първи курс от специалност "Право“ на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“. Те бяха придружавани от своя преподавател доц. Йорданка Тонева.В сградата на Окръжен съд – Варна гостите бяха посрещнати от председателя на съда Цвета Павлова и съдебния администратор Мирослава Славчева. Съдия Павлова ги поздрави за избора на специалност и за интереса към ръководената от нея институция. Сподели с младите хора, че пътят, който са избрали, е много дълъг и често пълен с житейски обрати. "Като студенти първи година каквото и да Ви предостави живота, вярвайте винаги има причина. Всичко, което Ви се случва има причина. Вероятно няма да я разберете днес или утре, но ще я разберете във времето напред. И само от Вас зависи дали ще използвате наученото и ще се развиете в избраната специалност. Затова не се отказвайте от мечите си!“ призова ги председателят на Окръжен съд – Варна. Посочи, че в нейния професионален път на няколко пъти й се е наложило да сменя правната материя, с която се е занимавала. И всяка промяна е приемала като възможност да разшири познанията си. "Правото дава много възможности за реализация и всяка професия ще Ви разшири мирогледа“, допълни съдия Павлова.Съдебният администратор Мирослава Славчева представи инстанцията и обясни мястото и́ в структурата на съдебната власт. Посочи, че делението на съдилищата е записано в Конституцията на България, а триинстанционното производство гарантира постигането на справедливи решения. През примера за внасянето на един иск в съда, Мирослава Славчева обясни, какъв е пътят на едно дело, както и колко важна е ролята на служителите при администрирането и разглеждането на споровете в съда. Студентите разбраха какви видове производства разглежда окръжният съд в града, както и къде в съдебна залата е мястото на съдебния състав и страните в различните производства.В края на срещата студентите зададоха своите въпроси и поискаха да присъстват на публични съдебни заседания в Окръжен съд – Варна, за да натрупат лични впечатления от работата на съда.