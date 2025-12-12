Студенти проследиха на живо наказателно дело във Варна
"Как разбирате кой не лъже? Как стигате до истината по делата?“ бяха част от въпросите, които младите хора отправиха към съдебния състав. "Учим се на всичко това цял живот и ще продължим да го правим до последното дело, което ще разгледаме“, бе отговорът на съдия Павлина Димитрова. "Поредица неща водят до истината. Както видяхте разполагаме с различни способи и източници, за да преценим на кого и докъде да се доверим“, допълни съдия Ангелина Лазарова. Съдебният състав обясни, че съдът подлага на преценка всички доказателствени средства и ги разглежда в съвкупност, както и всяко едно поотделно. "Вътрешното съдийско убеждение не е просто понятие. Трябва да обясним как сме стигнали до него във всеки наш съдебен акт“, посочи Павлина Димитрова. Ангелина Лазарова подчерта значението на експертизите в повечето производства. "Ние имаме само правни познания, но не и професионална компетентност в различни научни области. Опитът и общата култура, които всеки от нас е натрупал, не са достатъчни. Затова се обръщаме към експертите, чиито становища често имат ключова роля за изхода от процеса“. Съдиите призоваха студентите, ако някога станат свидетели на противоправно поведение и могат да бъдат полезни за разкриването на истината, да го направят. Защото всяко съдебно производство се нуждае от свидетели - те също спомагат за разкриване на истината.
Съдебният състав разясни и символиката на тогата. Когато съдията я облече, слага на пауза своята личност, която отстъпва място на неутралността и обективността. Това не е демонстрация на власт, а обратното – на независимост. "Когато чуете критики към съда, поставете ги под съмнение. Спомнете си, че сте присъствали в съдебно заседание и сте видели полаганите усилия за достигане до истината. Ние даваме най-доброто от себе си в името на справедливостта. Лично аз се убеждавам в това всеки ден“, сподели съдия Лазарова.
Със студентите разговаря и съдебният администратор на Апелативния съд. Ани Бъчварова отбеляза, че съдията и съдебният служител работят в постоянна симбиоза. Работата по всяко дело не е индивидуален, а колективен труд, който заслужава уважение, каза ръководителят на съдебната администрация.
