Шест студентки от специалност "Съдебна администрация“ в Икономическия университет – Варна избраха Апелативния съд за първия си стаж в съдебната система. Те бяха посрещнати от съдебния администратор, който подчерта неразривната връзка между съдиите и служителите. "Администрацията е дясната ръка на магистратите. Служителите са важна част от съдопроизводството и без тях няма как делата да се разглеждат“, каза Ани Бъчварова. Тя изрази увереност, че бъдещите висшисти ще се убедят лично, че работата е интересна и многообразна, но и отговорна. Макар за повечето длъжности в съдебната администрация висшето образование да не е задължително, повечето служители имат университетска диплома. От няколко години възпитаници на ИУ – Варна вече работят в съдилищата и прокуратурите в града. "Стажът ще Ви даде възможност да прецените дали тази работа може да е част от вашия бъдещ професионален път. От дългогодишния си стаж в съда зная, че най-важното е да работиш това, което искаш и ти носи удоволствие“, призна Бъчварова.Същото мнение сподели пред младите жени и председателят на Апелативен съд – Варна Марин Маринов. Той ги запозна с възможностите на медиацията. "Това е култура на общуване. Идеята е тежките конфликти, които изискват правен капацитет, да се решават от съда. Но когато хората могат да се разберат помежду си, е добре да го направят без допълнително напрежение и финансови разходи“.Задължителният стаж на студентите продължава 45 дни. Съдия Маринов ги помоли в края му да споделят личните си впечатления и препоръки за подобрения, защото външният поглед към една организация винаги може да е от полза.В първия ден от стажа си момичетата обиколиха деловодствата, където ще трупат опит. "Тук ще видите цялата процедура от А до Я – от образуването през обработването на всяко дело до приключването и евентуалното му изпращане в най-висшата инстанция – Върховния касационен съд“, обобщи деловодителят в Наказателното отделение Галя Иванова.