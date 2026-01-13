Студенти стажуват в Апелативния съд във Варна
Същото мнение сподели пред младите жени и председателят на Апелативен съд – Варна Марин Маринов. Той ги запозна с възможностите на медиацията. "Това е култура на общуване. Идеята е тежките конфликти, които изискват правен капацитет, да се решават от съда. Но когато хората могат да се разберат помежду си, е добре да го направят без допълнително напрежение и финансови разходи“.
Задължителният стаж на студентите продължава 45 дни. Съдия Маринов ги помоли в края му да споделят личните си впечатления и препоръки за подобрения, защото външният поглед към една организация винаги може да е от полза.
В първия ден от стажа си момичетата обиколиха деловодствата, където ще трупат опит. "Тук ще видите цялата процедура от А до Я – от образуването през обработването на всяко дело до приключването и евентуалното му изпращане в най-висшата инстанция – Върховния касационен съд“, обобщи деловодителят в Наказателното отделение Галя Иванова.
Депутатът Коста Стоянов, "Възраждане": Една майка не е виждала детето си от година заради бездействие и произвол
Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Варна – учениц...
18:34 / 12.01.2026
Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – ми...
17:49 / 12.01.2026
Жълт и оранжев код са в сила! Варна е предупредена
08:38 / 11.01.2026
Сняг, виелици и навявания утре във Варна. Температурата няма да п...
14:44 / 10.01.2026
Анализ: Варна се откроява с висок дял на населението с висше обра...
12:35 / 10.01.2026
