Студентите от ВУМ – Варна показаха креативност
©
По време на събитието 17 талантливи студенти представиха своите иновативни продукти, разработени в съответствие с най-актуалните тенденции в кулинарията и с фокус върху сетивните преживявания, устойчивостта и пазарния потенциал. Проектите бяха оценявани от компетентно жури в състав доц. д-р Мая Иванова, ас. инж. Ирина Петкова и програмния директор и главен шеф-инструктор на CAI - Хю Бутен.
Журито остана силно впечатлено от креативността, професионализма и предприемчивото мислене на студентите. Сред представените идеи се откроиха OVERRA - веган алтернатива на яйцата, "Shake Me“ - "направи си сам“ комплект за коктейли, както и Bubbly Caesar - иновативна сферификация на сос "Цезар“, която удължава свежестта на салатите и намалява употребата на пластмасови контейнери в кухнята.
За поредна година събитието се реализира в партньорство с МЕТРО Академия, които също участваха в оценяването и връчиха специални награди. Тази година отличията бяха връчени от шеф Владимир Петков.
На трето място се класира Артур Попов с проект за овкусен курут - традиционен азиатски сушен кисело-млечен продукт, адаптиран с нов вкус, по-подходящ за европейския пазар. Второто място зае Андрий Казмин, който представи оригинален сладко-солен бонбон с пълнеж от свинска мас и шоколадова обвивка, създаден като идеално допълнение към алкохолни напитки.
Голямата награда за първо място спечели Магдалена Таскова, която впечатли журито със серия шоколадови бонбони с функционално предназначение, подпомагащи емоционалния баланс и благосъстоянието. Продуктите са разработени в различни вариации - за по-добър сън, успокоение, концентрация и повишаване на енергията, благодарение на внимателно подбрани съставки.
Food Innovation Exhibition за пореден път доказа, че Институтът по кулинарни изкуства към ВУМ е сред водещите образователни институции, които насърчават иновациите, практическото обучение и подготовката на бъдещи лидери в кулинарната индустрия.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.