На 21 януари 2026 г. в тренировъчния ресторант на Института по кулинарни изкуства (CAI) се проведе седмото издание на ежегодното събитие Food Innovation Exhibition. Изложението е кулминацията на практическия модул "Иновации и креативност в кулинарните изкуства“, изучаван в трета година от специалностите "Гастрономия и кулинарни изкуства“ и "Хотелиерство и кулинарни изкуства“ към CAI при Висше училище по мениджмънт (ВУМ).По време на събитието 17 талантливи студенти представиха своите иновативни продукти, разработени в съответствие с най-актуалните тенденции в кулинарията и с фокус върху сетивните преживявания, устойчивостта и пазарния потенциал. Проектите бяха оценявани от компетентно жури в състав доц. д-р Мая Иванова, ас. инж. Ирина Петкова и програмния директор и главен шеф-инструктор на CAI - Хю Бутен.Журито остана силно впечатлено от креативността, професионализма и предприемчивото мислене на студентите. Сред представените идеи се откроиха OVERRA - веган алтернатива на яйцата, "Shake Me“ - "направи си сам“ комплект за коктейли, както и Bubbly Caesar - иновативна сферификация на сос "Цезар“, която удължава свежестта на салатите и намалява употребата на пластмасови контейнери в кухнята.За поредна година събитието се реализира в партньорство с МЕТРО Академия, които също участваха в оценяването и връчиха специални награди. Тази година отличията бяха връчени от шеф Владимир Петков.На трето място се класира Артур Попов с проект за овкусен курут - традиционен азиатски сушен кисело-млечен продукт, адаптиран с нов вкус, по-подходящ за европейския пазар. Второто място зае Андрий Казмин, който представи оригинален сладко-солен бонбон с пълнеж от свинска мас и шоколадова обвивка, създаден като идеално допълнение към алкохолни напитки.Голямата награда за първо място спечели Магдалена Таскова, която впечатли журито със серия шоколадови бонбони с функционално предназначение, подпомагащи емоционалния баланс и благосъстоянието. Продуктите са разработени в различни вариации - за по-добър сън, успокоение, концентрация и повишаване на енергията, благодарение на внимателно подбрани съставки.Food Innovation Exhibition за пореден път доказа, че Институтът по кулинарни изкуства към ВУМ е сред водещите образователни институции, които насърчават иновациите, практическото обучение и подготовката на бъдещи лидери в кулинарната индустрия.