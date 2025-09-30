ЗАРЕЖДАНЕ...
Студентка от Варна с изключително престижна европейска награда
Проектът "Подобряване на остеологичната анатомия с иновативни и достъпни 3D технологии" показа пълен работен процес - от сканиране на съществуващата остеологична колекция на университета, качването й на уеб платформа и накрая принтиране на възпроизводими 3D реплики.
Резултатните модели показват висока точност спрямо оригиналите с по-малко от 1% вариабилност, което подчертава високото качество на работния процес и го прави надежден и достъпен инструмент, готов да бъде внедрен в анатомичната учебна програма в университета. Това ще позволи както практическо, така и теоретично обучение на студентите и по-широко приложение в медицинското образование.
Проектът беше ръководен от д-р Андреас Контни, д-р Петър Вълчанов под ръководството на завеждащия Катедрата по анатомия проф. С. Павлов. Те активно търсят напредъка на 3D технологиите и тяхното внедряване в медицината и образованието. Екипът е създал среда, в която студентите могат активно да участват в научния живот на университета и да утвърждават МУ-Варна като лидер в 3D технологиите и модерното анатомично образование.
Участието на Стефани беше подкрепено от Българското анатомично общество под ръководството на проф. Л. Желев (Медицински университет София) и проф. Антон Тончев (МУ - Варна), които я номинираха да представлява България и спонсорираха нейното пътуване до симпозиума.
Симпозиумът на EFEM е един от най-конкурентните европейски форуми за млади изследователи в областта на морфологията и анатомията. Удостояването с награда на това ниво показва както качеството на работата на Стефани, така и високото ниво на подкрепа на младите изследователи от МУ – Варна.
"За мен е чест, че бях избрана от моя отдел, университета и Българското анатомично общество да представя нашата работа в Испания. Да получа награда за усилията ни ме прави невероятно горда!“ сподели Стефани Фридман.
Това е третият път, когато МУ-Варна е удостоен с награда на EFEM за студентски изследвания, демонстрирайки ролята на МУ-Варна като лидер в иновациите, изследванията и сътрудничеството. Стефани и нейните наставници целят да разширят използването на 3D технологиите в бъдеще, прилагайки ги в други области на медицинското образование и други сектори на университета, и по този начин да утвърдят позицията на МУ-Варна на европейската научна сцена.
