Една от формите, чрез които фондация "Еврика“ подпомага обучението и развитието на даровитите млади хора – студенти и ученици с изявени способности в науката, техниката и технологиите, е отпускането на стипендии, носителите на които се определят на конкурсен принцип. Единайсетте годишни стипендии за студенти в размер на 3000 лв. носят имената на изтъкнати български учени и общественици, оставили ярка диря в основни направления на развитието на науката и техниката:

За двадесет и трета поредна година Фондация "Еврика" определи студентите, които получават именни стипендии  в 11 области:

Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

Математика на името на акад. Никола Обрешков;

Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;

Физика на името на акад. Георги Наджаков;

Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;

Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Тази година стипендиант на фондация "Еврика“ за постижения в овладяването на знания в областта на икономиката е Ванина Георгиева Шопова от Икономически университет – Варна, специалност "Бизнес икономика“, 4 курс. Тя получи стипендията на името на акад. Евгени Матеев.