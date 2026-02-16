Една от формите, чрез които фондация "Еврика“ подпомага обучението и развитието на даровитите млади хора – студенти и ученици с изявени способности в науката, техниката и технологиите, е отпускането на стипендии, носителите на които се определят на конкурсен принцип. Единайсетте годишни стипендии за студенти в размер на 3000 лв. носят имената на изтъкнати български учени и общественици, оставили ярка диря в основни направления на развитието на науката и техниката:За двадесет и трета поредна година Фондация "Еврика" определи студентите, които получават именни стипендии в 11 области:Компютърни науки на името на Джон Атанасов;Математика на името на акад. Никола Обрешков;Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;Физика на името на акад. Георги Наджаков;Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;Икономика на името на акад. Евгени Матеев.Тази година стипендиант на фондация "Еврика“ за постижения в овладяването на знания в областта на икономиката е Ванина Георгиева Шопова от Икономически университет – Варна, специалност "Бизнес икономика“, 4 курс. Тя получи стипендията на името на акад. Евгени Матеев.