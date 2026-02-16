Студентка в ИУ-Варна е сред стипендиантите на Фондация "Еврика" 2025/2026 г.
За двадесет и трета поредна година Фондация "Еврика" определи студентите, които получават именни стипендии в 11 области:
Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
Математика на името на акад. Никола Обрешков;
Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;
Физика на името на акад. Георги Наджаков;
Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
Тази година стипендиант на фондация "Еврика“ за постижения в овладяването на знания в областта на икономиката е Ванина Георгиева Шопова от Икономически университет – Варна, специалност "Бизнес икономика“, 4 курс. Тя получи стипендията на името на акад. Евгени Матеев.
