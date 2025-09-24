ЗАРЕЖДАНЕ...
Студентски танцов състав към МУ-Варна спечели Гран При на Международен фестивал на изкуствата
В конкуренцията на 35 български танцови формации, нашите таланти завоюваха най-голямата награда на фестивала – Гран при, 1-во място в конкурса за изпълнители в категория над 18 г., както и ваучер за участие в следващото издание на "Арт таланти“ в Италия през 2026 г.
Това е първото участие на студентския танцов състав на МУ-Варна на фестивала в Пореч. 23-мата танцьори от СТС "Диана“, с ръководител и хореограф Диана Димитрова, завладяха сърцата на публиката и журито с изпълненията на "Ритми от Шоплука“ и "Северняшки танц“.
