Студентският танцов състав "Диана“ към Медицинския университет във Варна спечели множество награди на международния фестивал на изкуствата "Арт таланти“, който се проведе от 19 до 23 септември в гр. Пореч, Хърватия.В конкуренцията на 35 български танцови формации, нашите таланти завоюваха най-голямата награда на фестивала – Гран при, 1-во място в конкурса за изпълнители в категория над 18 г., както и ваучер за участие в следващото издание на "Арт таланти“ в Италия през 2026 г.Това е първото участие на студентския танцов състав на МУ-Варна на фестивала в Пореч. 23-мата танцьори от СТС "Диана“, с ръководител и хореограф Диана Димитрова, завладяха сърцата на публиката и журито с изпълненията на "Ритми от Шоплука“ и "Северняшки танц“.