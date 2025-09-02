ЗАРЕЖДАНЕ...
Стършели нападнаха тази част на Варна
Не само там ще бъде пръскано срещу вредители в морския град. Ето къде на други места във Варна ще се работи и какви дейности, ще се извършват:
- третиране на чемширите в Морската градина срещу чемширов молец;
- обработка в ДГ №5 "Слънчо“ – филиал "Патриарх Евтимий“;
- дератизация на подлеза до спирка НАП и на ул. "Патриарх Евтимий“ №40;
- дезинсекция в Общинския детски комплекс, Дирекция "Превенции“ (втора обработка) и на гребна база "Сия Нейкова“;
- обработки по постъпили сигнали от граждани и институции.
През изтеклата седмица екипите на общинско предприятие извършиха поредица от обработки на терени и обекти с обществено значение на територията на Варна. Дезинфекции и дезинсекции бяха направени в детска ясла №9 "Детелина“, Дом за стари хора "Гергана“, спортен комплекс "Младост“, както и в културното пространство REBONKERS на ул. "Барутен погреб“ №4.
Дезинсекция срещу комари бе проведена в центъра на село Тополи и около читалището, както и в жилищен комплекс "Васил Левски“ – на площадките около ДГ "Славейче“, ДГ "Гълъбче“ и детската кухня на ул. "Мадара“. Обработки имаше още в Дирекция "Превенции“, Общинския приют за безстопанствени кучета в с. Каменар, Домашния социален патронаж и детска кухня №5. Дезинфекция и дезинсекция се извършиха и на разливовъчните пунктове и тревните площи на бул. "Чаталджа“ №1.
По постъпили сигнали от граждани и институции бяха третирани гнезда от стършели в Морската градина и на ул. "Проф. Камен Проданов“ №7.
Дейностите в паркове и градини ще се провеждат в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба, и при подходящи климатични условия. При необходимост графикът може да бъде променен.
Обработките в дворовете на детските заведения ще се извършват след предварително уведомление на директор или друго отговорно лице. Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани и с ниска токсичност. Всички третирани площи ще бъдат обозначени с предупредителни табели, посочват от общинското предприятие.
