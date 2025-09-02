Стършели нападнаха района на дома за стари хора "Гергана" във Варна. Поради тази причина тези дни там ще се извърши обработка, става ясно от съобщение от общинско предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ във Варна.Не само там ще бъде пръскано срещу вредители в морския град. Ето къде на други места във Варна ще се работи и какви дейности, ще се извършват:- третиране на чемширите в Морската градина срещу чемширов молец;- обработка в ДГ №5 "Слънчо“ – филиал "Патриарх Евтимий“;- дератизация на подлеза до спирка НАП и на ул. "Патриарх Евтимий“ №40;- дезинсекция в Общинския детски комплекс, Дирекция "Превенции“ (втора обработка) и на гребна база "Сия Нейкова“;- обработки по постъпили сигнали от граждани и институции.През изтеклата седмица екипите на общинско предприятие извършиха поредица от обработки на терени и обекти с обществено значение на територията на Варна. Дезинфекции и дезинсекции бяха направени в детска ясла №9 "Детелина“, Дом за стари хора "Гергана“, спортен комплекс "Младост“, както и в културното пространство REBONKERS на ул. "Барутен погреб“ №4.Дезинсекция срещу комари бе проведена в центъра на село Тополи и около читалището, както и в жилищен комплекс "Васил Левски“ – на площадките около ДГ "Славейче“, ДГ "Гълъбче“ и детската кухня на ул. "Мадара“. Обработки имаше още в Дирекция "Превенции“, Общинския приют за безстопанствени кучета в с. Каменар, Домашния социален патронаж и детска кухня №5. Дезинфекция и дезинсекция се извършиха и на разливовъчните пунктове и тревните площи на бул. "Чаталджа“ №1.По постъпили сигнали от граждани и институции бяха третирани гнезда от стършели в Морската градина и на ул. "Проф. Камен Проданов“ №7.Дейностите в паркове и градини ще се провеждат в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба, и при подходящи климатични условия. При необходимост графикът може да бъде променен.Обработките в дворовете на детските заведения ще се извършват след предварително уведомление на директор или друго отговорно лице. Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани и с ниска токсичност. Всички третирани площи ще бъдат обозначени с предупредителни табели, посочват от общинското предприятие.