Събарят опасна постройка край Цирковата площадка във Варна
© Varna24.bg
Причината за събарянето ѝ е явно обезопасяване на подхода към нова бизнес сграда.
Припомняме, че преди година и половина – на 4 юни 2024 г., огромен пожар обхвана и изоставените дървени сгради на Цирковата площадка.
Месец по-късно теренът бе разчистен. За него се планира строежът на новата Съдебна палата на Варна.
