Събарят опасна сграда във Варна, тъй като е изоставена отдавна. Тя се намира край Цирковата площадка – над хипермаркет "Кауфланд“. Ползваше се за сервиз на автомобили, както и за ремонт на климатични системи на колите, но не функционира от години.

Причината за събарянето ѝ е явно обезопасяване на подхода към нова бизнес сграда.

Припомняме, че преди година и половина – на 4 юни 2024 г., огромен пожар обхвана и изоставените дървени сгради на Цирковата площадка.

Месец по-късно теренът бе разчистен. За него се планира строежът на новата Съдебна палата на Варна.