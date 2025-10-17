Символът на еврокарето във Варна ще бъде премахнат. Това е детският атракцион "Замъкът“, който ще бъде съборен от служители на дирекция УСКОР, информират от Община Варна.Причината е, че той бе обект на постоянни вандалски прояви, а живеещите в района постоянно сигнализираха за опасното му състояние.Еврокарето, заключено между улиците "Драва Чех", "Цар Асен", "Ген. Колев" и "Чаталджа" в район "Приморски", е първата градинка в урбанизираната част на Варна, наситена с детски и спортни площадки, кътове за отдих и озеленени и разцветени площи. Тя бе кръстена еврокаре, защото бе облагородена със средства по европейски проект и бе въведена в експлоатация в края на юни 2012 г.Още обаче с откриването ѝ замъкът стана магнит за вандали – постоянно чупеха, горяха дървета, палеха огньове, драскаха го с грозни и незензурни графити, събираше пиянки и наркомани.