© виж галерията The Unity спечели благотворителния коледен турнир в помощ на 9-годишната Симона от Варна, която за втори път се бори със тежко заболяване – остра лимфобластна левкемия. Участниците успяха да съберат точно 2840 лв., които да преведат по сметката на детето.



В надпреварата, организирана от Аматьорската минифутболна лига-Варна, се включиха 16 отбора. Те изиграха изключително оспорвани двубои на терените за минифутбол на Спортен комплекс "Спартак". Включиха се и два особено атрактивни тима - единият съставен от дамите на женски футболен клуб Варна, а другият - от джудисти на Десант.



В двубоите от четирите предварителни групи в събота паднаха цели 167 гола. Вчера турнирът продължи с елиминациите, като до финала за трофея стигнаха The Unity и МФК Тича. Двубоят предложи качествен футбол с доста създадени положения пред двете врати, но гол така и не падна. Поради тази причина се стигна до изпълнение на дузпи, като съперниците си биха по осем пъти от бялата точка. Вратарят на "Единството" Добромир Господинов хвана две от тях, втората от които донесе победата на тима му. В спора за третото място младоците от FC United биха с 3:2 ФК Ария.



Около игрищата бяха поставени кутии за дарения. Изключително добро впечатление направи и фактът, че няколко отбора от АМФЛ-Варна, които не участваха в благотворителния турнир, сред които TNT Zarafa, Мрежите, iGaming, Локдаун и Parkmart също дариха средства за детето.



9-годишната Симона от Варна за втори път се бори с диагнозата остра лимфобластна левкемия. За да има шанс за пълноценен живот, тя се нуждае от трансплантация на костен мозък. Предстоят ѝ химиотерапия, лъчетерапия и трансплантация на костен мозък от чужд донор. От турската клиника Medistate Hospital Istanbul родителите са получили оферта за химиотерапия на стойност- 32 000 долара, а трансплантацията ще струва - 85 000 долара. Престоят извън болницата в Истанбул ще продължи за период от 3-4 месеца. Общата сума от 117 000 долара е непосилна за семейството.



Дарителска сметка на Симона Петрова Жечева (Simona Petrova Zhecheva) IBAN:BG57STSA93000028619593



BIC:STSABGSF БАНКА ДСК



Всички резултати:



ЖФК Варна - МФК Монтана 4:8



Идеалните - Red Partners 4:4



МФК Тича - Fullmax 2:2



Владиславово - Десант 3:7



Атлетико Варна - Джудистите на Десант 4:3



Red Partners - Ария 3:3



МФК Монтана - Десант 3:0



Идеалните - FC United 0:3



Искра - Арсенал България 3:5



МФК Тича - Galaxy 6 3:0



ЖФК Варна - Владиславово 0:3



The Unity - Fullmax 3:2



Идеалните - Ария 0:3



Атлетико Варна - Арсенал България 3:8



МФК Монтана - Владиславово 11:5



The Unity - Galaxy 6 3:0



Искра - Джудистите на Десант 7:1



The Unity - МФК Тича 4:3



Ария - FC United 7:2



Fullmax - Galaxy 6 3:0



Арсенал България - Джудистите на Десант 8:4



Искра - Атлетико Варна 8:2



FC United - Red Partners 5:4



ЖФК Варна - Десант 3:5



Искра - МФК Тича 2:8



МФК Монтана - FC United 1:3



The Unity - Арсенал България 5:0



Ария - Десант 1:0



МФК Тича - FC United 10:2



The Unity - Ария 2:1



Мач за 3/4 място:



FC United - Ария 3:2



Финал:



The Unity - МФК Тича 7:6 (след изпълнение на дузпи, в редовното време 0:0)