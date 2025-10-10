54-годишен мъж призна вината си пред Районния съд във Варна по повдигнатото му обвинение в извършена измама на двама варненци. Подсъдимият живеел в Полша и се занимавал с посредничество при доставка на резервни части за различни видове автомобили. Чрез комуникация през социална мрежа и по вайбър пострадалите подавали списък на търсените от тях части, а подсъдимият се ангажирал да им препраща линкове към обяви в полски сайтове, да се свързва с продавачи и проверява дали частите са налични, след което те трябвало да му преведат необходимата сума, а той – да закупи и изпрати поръчаните стоки в рамките на 2-3 седмици.През октомври 2023 г. във Варна, с цел да набави за себе си имотна облага, подсъдимият възбудил заблуждение у собственик на лек автомобил "Мазда“, че ще му достави автомобилни части - броня, преден капак, калник, греда и подкалник от Полша. Чрез интернет банкиране исканата парична сума била преведена от пострадалия по фирмената банкова сметка на подсъдимия, но след продължила месеци наред безрезултатна комуникация и след прочетени в интернет множество негативни коментари за фирмата, той разбрал че е измамен. По подобен начин през месец май 2024 г., отново с цел да набави за себе си имотна облага подсъдимият възбудил заблуждение и у собственик на друга марка автомобил ще му достави пак от Полша търсен резервен фар за колата му. В резултат на измамливите действия на подсъдимия на двамата потърпевши били причинени имотни вреди, в общ размер за близо 3000 лв.Делото приключи с постигнато между страните и одобрено от съда споразумение, с признаване на вината от 54-годишния подсъдим. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. Районен съд – Варна наложи на подсъдимия наказание от 4 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от 3 години. Съдебният акт е окончателен.