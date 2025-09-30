ЗАРЕЖДАНЕ...
Съд във Варна наказа мъж заради детско порно на служебния компютър
Той се призна за виновен по повдигнатото му обвинение в осъществяване на достъп чрез информационна технология до порнографски материал, за създаването, на който е използвано лице ненавършило 18 години или лице изглеждащо кaтo такова – престъпление по чл. 159, ал. 7 от НК. Деянието е извършено в условията на продължавано престъпление.
По делото е установено, че в периода от 25 февруари до 18 ноември 2022 г. във Варна, чрез настолен компютър, като потребител c конкретен IP адрес, подсъдимият общо над 1500 пъти съзнателно е осъществил достьп до фoтo и видео файлове с порнографско съдържание. Файловете изобразявали реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, или похотливо показване на половите органи на лице, за създаването на които са използвани лица, които изглеждат ненавършили 18 години.
42-годишният мъж е неосъждан. Районен съд – Варна наложи на подсъдимия административно наказание глоба в размер на 1500 лева. Той бе осъден да заплати и направени по делото разноски за над 3500 лева. Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВОС в 15-дневен срок.
