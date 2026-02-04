Административен съд – Варна остави без движение дело, образувано по жалба на "Амура Сити“ ЕООД срещу заповед от 14 март 2007 г. на зам.-кмета на Община Варна, с която е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за шест урегулирани поземлени имота – "за смесено предназначение“ по плана на Западна промишлена зона в морската столица.Жалбоподателят, в качеството си на собственик на два имота, твърди нищожност на заповедта по съображения, че не му е осигурен транспортен достъп до имотите. Изтъква също, че ПУП-ПРЗ от 2007 г. не предвижда улична пътна мрежа, която е общинска собственост, а включва поземлени имоти - частна собственост, което е в противоречие с чл. 8 ЗУТ.След извършена проверка по реда на чл. 158, ал. 1 от АПК и в контекста на указания от Върховния административен съд (ВАС), съдът констатира, че жалбата не отговаря на изискванията на чл. 150, ал. 1, т. 5, 6 и 7 АПК и е необходимо да се прецизира предмета на оспорване и искането до съда.Жалбата е оставена без движение с указания към жалбоподателя, в 7-дневен срок от уведомяването, да уточни в коя част оспорва ПУП-ПРЗ – в частта на застрояването или в частта за регулацията, в частта за кои урегулирани поземлени имоти, обхванати от ПУП-ПРЗ, и за кои осови точки. На жалбоподателя е указано и че за всички имоти и осови точки, за които обжалва ПУП-ПРЗ, следва да обоснове, че е заинтересована страна в някоя от хипотезите по чл. 131, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).За преценка допустимостта на жалбата, съдът е назначил допълнителна Съдебно-техническа експертиза, която да установи дали имотите на жалбоподателя, се явяват непосредствено засегнати от изменението на уличната регулация съгласно заповедта от 14.03.2007 г., както и дали липсата на транспортен достъп се явява пряка и непосредствена последица от обжалваната заповед, или се дължи на други обстоятелства, които са извън устройствената разработка.