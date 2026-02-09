Административният съд – Варна даде ход на дело, образувано по жалба срещу решение на Централната избирателна комисия (ЦИК), съобщиха от кулоарите на Темида.От там поясниха, че с акта си ЦИК потвърждава решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Долни чифлик за заличаването на регистрацията на жалбоподателя, който е кандидат за кмет на село Венелин.В мотивите си ЦИК и ОИК сочат, че за жалбоподателя, липсва изискването за "уседналост“.Жалбоподателят оспорва това, твърдейки, че избирателните комисии са допуснали процесуални нарушения и са приложили неправилно материалния закон, като са се доверили единствено на справката от ГРАО, без да вземат предвид неговите възражения и доказателства за реално установяване в България.