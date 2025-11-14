Административният съд във Варна остави без движение дела, по жалби от "НООР БУЛИЪН“ ЕООД са срещу решения на Общинския съвет в Аврен. Преди повече от месец заседание на ОбС отменят предходни свои решения.Жалбоподателят е поискал съдът да отмени решенията на ОбС – Аврен, които отменят предходни решения на съвета, свързани с процедури по устройствено планиране в землищата на селата в община Аврен. Дружеството твърди, че оспорените решения нарушават правните му интереси и са незаконосъобразни, обясниха от Административния съд във Варна.