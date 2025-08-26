Мъж, обвинен в притежание и разпространение на високорискови наркотици, ще остане за постоянно в ареста. Това постанови Варненският апелативен съд, като потвърди определение на Варненския окръжен съд. Делото пред въззивната инстанция бе инициирано с жалба на защитата.Яшар Х. е бил привлечен като обвиняем за това, че на 18 август във Варна е държал с цел разпространение 2.11 гр. метамфетамин, разпределен в 10 пакетчета и че разпространил 0.22 гр. от веществото на друг мъж. 44-годишният мъж е осъждан за наркопрестъпление, като условното наказание е определено и влязло в сила 24 дни преди настоящото деяние, т.е. то е извършено в изпитателния срок.Според защитата, не е обосновано предположението, че Яшар Х. е извършил деянието, за което му е предявено обвинението, тъй като има противоречие в показанията на свидетелите. Целите на закона могат да се изпълнят и с домашен арест, смята адвокатът на задържания.Представителят на прокуратурата е на противоположното мнение – може да се направи обосновано предположение, че именно обвиняемият е извършил престъплението. Той е осъждан многократно и от този факт може да се извлече опасността да извърши престъпление, ако е с по-лека мярка за неотклонение.Предходните наказания не са оказали възпиращ ефект. Не може да се очаква, че Яшар Х. няма да продължи престъпната дейност, която е извършвал от дома си и от съседен имот, където са намерени дозите, предназначени за бъдещо разпространение, посочи прокурорът.Съставът на въззивния съд сподели извода на първата инстанция, че са събрани достатъчно данни в подкрепа на обоснованото подозрение за съпричастността на обвиняемия към деянието, за което е привлечен. Към настоящия ранен етап на разследването и вземането на първоначална мярка за неотклонение не е необходимо доказателствата да са еднопосочни и безпротиворечиви, припомни съдът. Разумното подозрение за авторството се основава на показанията на четирима свидетели и те кореспондират с веществените доказателства и изготвената експертна справка на иззетото вещество.Естеството на престъпното деяние разкрива висока обществена опасност. То е извършено по-малко от месец след осъждането на обвиняемия за идентично престъпление и попада в изпитателния срок. От тази гледна точка на опасността от извършване на престъпление не може да се противодейства с мярка, различна от задържане под стража, още повече че разпространението е извършвано пред дома на задържания и че има данни за разпространителска дейност в предходен период. Затова домашният арест в този случай не е подходящ, категорична бе и тази инстанция.Определението на Апелативен съд – Варна е окончателно.