Ивайло Младенов – съдебен помощник във Варненския апелативен съд - ще продължи професионалното си развитие като младши съдия. След спечеления конкурс, му предстои задължително обучение в Националния институт на правосъдието, след което колегата ни ще встъпи редиците на Окръжен съд – Варна. Повече от 2 години Младенов работи със съдиите от Наказателното отделение.Ръководството на Апелативния съд, съдиите и служителите поздравиха юриста за успеха, който свидетелства за положените от него труд, постоянство, и отдаденост на правото. "Запази себе си и добрината, която носиш, Ивайло! Продължавай да се развиваш и да влагаш мъдрост във всяко свое решение. Уверени сме, че натрупаният тук опит ще ти бъде от огромна полза занапред.“ С тези думи председателят на съда Марин Маринов изпрати съдебния помощник по новия му път. Ивайло Младенов благодари сърдечно за доверието и за наученото от всеки един от колегите.Съдиите и служителите в Апелативния съд пожелаха "На добър час!“ на бъдещия младши съдия.