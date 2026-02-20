Работещите в Апелативния и Окръжния съд, Апелативната и Окръжната прокуратура във Варна откликнаха на дарителския призив на регионалната секция на Националното сдружение на съдебните служители. Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечение "Проф. д-р Димитър Стаматов“ се нуждае от средства за ремонт на системата за пренос на кислород и медицински газове в отделението по Неонатология.Лечебното заведение обяви кампания за това през януари. Първоначално тя започна със събиране на стотинки. Тъй като повечето хора предадоха в банките българските монети, органите на съдебната власт разшириха обхвата на акцията - сдружението на служителите апелира за дарения и в евро центове и банкноти.В помощ на недоносените бебета работещите в органите на съдебната власт във Варна събраха близо 45 кг монети. Значителна е стойността и на дарените банкноти.Управителят на болницата проф. Емил Ковачев и административният управител Валентина Иванова благодариха на председателя на регионалната секция на Националното сдружение на съдебните служители Мирослава Славчева. "Дарения от цялата страна продължават да постъпват всеки ден, което ни прави истински щастливи. Все по-близо сме до постигане на целта – ремонт на газовата система за ненатологичното отделение, за което сме признателни на всеки човек, отзовал се на нашия призив“, каза проф. Ковачев.Можете да дадете своя принос, като последвате примера на работещите във варненските съдилища и прокуратури и дарите в кутията във фоайето на АГ болницата или по банков път.Неонатологичното отделение в СБАГАЛ "Проф. д-р Димитър Стаматов“ е единственото в Североизточна България. То отговаря напълно на Медицинския стандарт по неонатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.