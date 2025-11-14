Единадесетокласници от Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи "Академик Благовест Сендов" бяха на посещение тази седмица в съда, за да добият по-непосредствени впечатления от организацията, достъпа и работата по дела в съдебната палата, както и да се запознаят с по-характерните видове дела, разглеждани в първоинстанционния съд. Учениците от специалност "Електронна търговия“, заедно с преподавателя си по предметите "Право“ и "Гражданско образование“ Кирил Димитров, се срещнаха и разговаряха с наказателния съдия Ивелина Желева. Засегнати бяха теми, свързани с наказателната отговорност за престъпления по транспорта - шофиране без книжка, след употреба на алкохол или наркотични субстанции, отлики от административната отговорност, а също реда и възможностите за обжалване пред съда на наложени санкции при нарушения.Единадесетокласниците активно поставяха въпроси в търсене на отговор по теми от ежедневието, които ги вълнуват. Така например те поискаха да разберат от съдия Желева в какви случаи служители на реда могат да ги спрат на улицата или в автомобил за проверка, какво следва ако са засечени без пълнолетен придружител в нощно заведение, кога могат да бъдат задържани и как да процедират в подобни случаи. Дискутираха се още редица актуални теми и правни казуси.