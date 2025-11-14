Съдия Ивелина Желева от Варненския районен съд проведе образователна среща с гимназисти
©
Единадесетокласниците активно поставяха въпроси в търсене на отговор по теми от ежедневието, които ги вълнуват. Така например те поискаха да разберат от съдия Желева в какви случаи служители на реда могат да ги спрат на улицата или в автомобил за проверка, какво следва ако са засечени без пълнолетен придружител в нощно заведение, кога могат да бъдат задържани и как да процедират в подобни случаи. Дискутираха се още редица актуални теми и правни казуси.
Още от категорията
/
Обучение за обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди се проведе във Варна
12:50
Депутатът Коста Стоянов: В горска територия край Варна се изхвърлят строителни отпадъци без контрол
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Действащ кмет ли е Коцев?
08:17 / 13.11.2025
Агресивно момиче изчезна във Варна, близки молят за помощ
21:55 / 12.11.2025
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.