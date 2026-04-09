Много наситена, изпъстрена с въпроси и примери от практиката бе проведената днес лекторска информационно-образователна среща на съдия Марина Георгиева от Варненския районен съд със студенти от I-ви до IV-курс, включително редовна и задочна форма, от специалност "Социален мениджмънт“ на Техническия университет във Варна. Инициативата бе осъществена по покана на катедра "Социални и правни науки“, в рамките на събитията по отбелязването на Деня на Конституцията – 16 април.

Част от студентите, участващи в срещата със съдия Марина Георгиева, заедно с преподавателя си – асистент Десислава Минчева, вече са провеждали практическо наблюдение на открити съдебни заседания в Районния съд във връзка с дела по Закона за закрила на детето и Семейния кодекс. Това провокира и разискването пред по-широка аудитория на множество въпроси, свързани с ключовата роля на социалния работник при изготвянето на социални доклади, които се представят в съдебните производства по такива дела, както и специфичните изисквания на които трябва да отговарят социалните доклади.

Съдия Марина Георгиева сподели своята практика и казуси, свързани с процедурите за настаняване на деца и възрастни извън семейството, за ползване на различни социални услуги, темите за насилието над деца и възрастни, които предизвикаха сериозен интерес и дискусия сред студентите.

Ръководителят на катедра "Социални и правни науки“ към Технически университет - Варна доц. д-р Ирина Тодорова и преподаватели по отделните правни и социални дисциплини изразиха желание и готовност лекторски срещи между магистрати от Районен съд - Варна и техни студенти да се провеждат периодично, доколкото подобни инициативи, както и практическото наблюдение от студенти на реални дела, предоставя ценна възможност на младите хора да надградят своите теоретични знания чрез пряк досег с практиката и да се запознаят с предизвикателствата и отговорностите в тяхната бъдеща професионална дейност.