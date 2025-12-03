Съдия Васил Пеловски от Административен съд – Варна проведе лекция пред ученици от 12 "в“ клас, профил "Съдебна администрация“, в СУ за ХНИ "Константин Преславски“.В рамките на образователната програма "Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, магистратът се срещна с дванадесетокласниците, за да ги запознае със структурата, функциите и кариерните възможности в съдебната система на Република България.Бъдещите абитуриенти, които са в профилирана паралелка "Съдебна администрация“, с интерес слушаха изложението, в което им беше обяснено как се става магистрат – изискванията според Закона за съдебната власт, какъв е статутът на административните съдии в Република България. Съдия Пеловски подробно разясни йерархията на съдебните институции, като обърна специално внимание на ролята на административното правосъдие при защитата на правата на гражданите. Учениците показаха добро познаване на нормативната уредба, отнасяща се до съдебната система.Проявиха интерес към спецификите в провеждането на конкурси за съдии. Магистратът от своя страна представи стъпките за изграждане на кариера в съдебната система – от изискванията за стаж и конкурси до възможностите за професионално развитие, като насочи вниманието на младите хора към важността на техния информиран избор. Съдия Пеловски акцентира върху практическата страна на професията, като сподели опит от своята съдебна практика и разясни разликите между видовете съдилища и техните компетенции.Стана ясно, че сред възпитаниците на хуманитарна гимназия "Константин Преславски“, които вече са дипломирани, има работещи по специалността си, а сред обучаващите се в паралелките "Съдебна администрация“, има и стажанти в нотариални кантори.Административен съд – Варна продължава работата си по Образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. От началото на учебната година лекции се проведоха и в другите две училища-партньори ВТГ "Георги С. Раковски“ и СУЕО "Александър С. Пушкин“. Съдия Елена Янакиева, председател на Административен съд – Варна разказа на учениците в езиковата гимназия за Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и как да бъдат запознати с работата на държавната и местната власт. А съдия Ивелин Борисов се срещна с единадесетокласници от ВТГ "Георги С. Раковски“ и СУЕО "Александър С. Пушкин“ и им разясни нормативната уредба, свързана с пътната безопасност, като подробно разясни разликите между административните нарушения, престъпленията и принудителните административни мерки.