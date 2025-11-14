Благомир Коцев, съобщи правният сайт Lex.bg.
Това стана ясно, след като вчера обвинителният акт беше внесен в съда, а случайното разпределение е определило процесът да бъде гледан от нейния състав. Това означава, че тя вече ще решава и за мярката за неотклонение на Коцев, който единствен от подсъдимите е в ареста.
Преди дни съдия Колева реши друго дело с висок обществен интерес – срещу бившите полицаи Георги Малински и Любка Гечева за това, че са получили подкуп и са ескортирали пиян шофьор, който след това причини зверска катастрофа и уби френски турист в София. Градският съд оправда полицаите, а прокуратурата обяви, че ще протестира с мотив, че не е съгласна с извода на съдия Колева, че деянията на двамата подсъдими са несъставомерни. След това от градския съд обаче поясниха, че в присъдата си съдията не е казвала такова нещо, а причина за оправдателната присъда са недостатъчните доказателства, които подкрепят обвинителната теза.
Кметът на Варна Благомир Коцев ще отговаря за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Подсъдими с него ще са общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на кмета – Антоанета Петрова.
Прокуратурата твърди, че Коцев и общинските съветници са поискали от Пламенка Димитрова подкуп, равняващ се на 228 000 лева, за да упражнят влияние над зам.-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.
Обвиненията на кмета са за поискани подкупи и от бизнесмените Траян Георгиев и Ивелин Иванов. Според прокуратурата той също така е опитал да принудил Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на фирма на Ивайло Маринов. Има и второ обвинение за принуда, според което е поискал от Биляна Якова, ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството "Градски транспорт“.
Съдия Снежина Колева ще гледа делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев
