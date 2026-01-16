Съдия Марияна Ширванян от Административен съд – Варна взе участие в ежегодната "Среща на съдиите“, организирана от Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург. Форумът събра около 150 магистрати от цял Европейски съюз с цел укрепване на диалога и сътрудничеството между европейската и националните съдебни власти.Проявата предостави на съдиите възможността да наблюдават работата на СЕС и да обсъждат актуални правни въпроси с членовете на Съда. Част от програмата бяха работни сесии по общи теми, сред които актуална информация за преюдициалното производство и значението на член 19 от Договора за ЕС, който урежда отношенията между СЕС и националните съдилища.Особено внимание бе отделено на специализирани семинари, посветени на съдебната практика в ключови области на европейското право: убежище и имиграция, Европейската заповед за арест и сътрудничество по граждански дела.Участието на съдия Ширванян в този форум на високо ниво подчертава активната роля на българската съдебна система в европейския правен диалог и допринася за обмена на опит и добра практика, от които се възползва цялата съдебна власт в страната.