Нова образователна среща в Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн направи днес гражданския съдия Иван Стойнов. Това е второто поред през месец февруари лекторско гостуване на магистрат от Варненския районен съд пред паралелка единадесетокласници на гимназията в рамките на образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.Като тийнейджъри, на които съвсем скоро им предстои да навлязат на трудовия пазар, да вземат самостоятелни решения относно по-нататъшния си житейски път и различни житейски предизвикателства, съдия Стойнов разясни какви последици и каква отговорност може да им бъде търсена при немарливо или неточно изпълнение на договор, или пред трети лица за вреди. С представяне на практически примери магистратът се постара достъпно да отговори на питания на гимназисти относно заснемането без позволение и качването в социалните мрежи на "любопитни“ според тях клипове. Бяха коментирани различните възможности чрез съда да се иска парична компенсация за нанесени неимуществени вреди, като например болки и страдания, стрес, уронване на авторитета и други.Следващата планирана в гимназията лекторска среща на магистрат от Районен съд - Варна ще бъде през месец март, с акцент наказателно правосъдие.