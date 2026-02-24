Съдия от Районен съд - Варна бе лектор на гимназисти
Като тийнейджъри, на които съвсем скоро им предстои да навлязат на трудовия пазар, да вземат самостоятелни решения относно по-нататъшния си житейски път и различни житейски предизвикателства, съдия Стойнов разясни какви последици и каква отговорност може да им бъде търсена при немарливо или неточно изпълнение на договор, или пред трети лица за вреди. С представяне на практически примери магистратът се постара достъпно да отговори на питания на гимназисти относно заснемането без позволение и качването в социалните мрежи на "любопитни“ според тях клипове. Бяха коментирани различните възможности чрез съда да се иска парична компенсация за нанесени неимуществени вреди, като например болки и страдания, стрес, уронване на авторитета и други.
Следващата планирана в гимназията лекторска среща на магистрат от Районен съд - Варна ще бъде през месец март, с акцент наказателно правосъдие.
