Благомир Коцев. Той беше задържан в началото на юли.
На последното заседание на съда бяха представени разпитите на трима нови свидетели.
Става въпрос за двама бизнесмени и чужд гражданин - инвеститор с тайна самоличност, който поискал да бъде защитен свидетел, защото е изразил опасения за живота си.
Апелативният съд пусна под домашен арест задържаните с Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.
