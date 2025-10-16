Сподели close
Софийският апелативен съд решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Той беше задържан в началото на юли.

На последното заседание на съда бяха представени разпитите на трима нови свидетели.

Става въпрос за двама бизнесмени и чужд гражданин - инвеститор с тайна самоличност, който поискал да бъде защитен свидетел, защото е изразил опасения за живота си.

Апелативният съд пусна под домашен арест задържаните с Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.